Fiorentina Femminile, Oda Johansen si presenta: "Ambiente ambizioso e squadra top"

La Fiorentina Femminile presenta un'altra new entry. Si tratta di Oda Mathilde Johansen, difensore classe 2004 proveniente dalla Norvegia. Queste le sue prime parole viola dal canale ufficiale del club: "Sono entusiasta di essere qui, mi piace tutto di questo ambiente, dalla squadra allo staff. Per me è un piacere far parte di una realtà così ambiziosa. Giocare a Firenze mi ha subito affascinata. L'Italia è una cultura completamente nuova per me, ma mi sto piano piano adattando".