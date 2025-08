Ufficiale Rachele Baldi alla Roma a titolo definitivo: il comunicato del club viola

vedi letture

Arrivata un'ufficialità in casa Fiorentina Femminile. Il club viola ha infatti comunicato la cessione a titolo definitivo del portiere Rachele Baldi alla Roma. La scorsa stagione in prestito all'Inter, la calciatrice toscana era arrivata in viola nel 2022. Di seguito la nota con il saluto della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto a titolo definitivo la calciatrice Rachele Baldi alla AS Roma. Grazie per l'impegno versato in maglia viola in questi anni e in bocca al lupo per il futuro!".