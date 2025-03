La Fiorentina femminile oggi a Roma per la Champions: i dettagli

La Fiorentina femminile cerca oggi a Roma un colpo che sarebbe importantissimo per un posto nella prossima Champions League. Le ragazze di De La Fuente un po' a sorpresa hanno riaperto i giochi con le vittorie contro Juventus e Inter prima del pareggio contro il Milan al Viola Park che ha un po' fermato l'onda viola ma non per questo ha fatto perdere alle viola il treno che porta all'Europa. Al Tre Fontane va in scena una sfida molto delicata, con le giallorosse avanti di tre punti in classifica e la Fiorentina ad inseguire. Questi tutti i dettagli del turno di Serie A femminile:

SERIE A FEMMINILE, 5ª GIORNATA

POULE SCUDETTO

Sabato 29 marzo

Roma-Fiorentina ore 15:00

Domenica 30 marzo

Inter-Juventus ore 16:00 (diretta Rai Sport)

Riposa: Milan

Classifica - Juventus 49, Inter 39, Roma 38, Fiorentina 35, Milan 31*.

* una gara in più

POULE RETROCESSIONE

Domenica 30 marzo

Napoli Femminile-Como Women ore 12:30

Sampdoria-Sassuolo ore 15:00

Riposa: Lazio

Classifica - Como Women 29, Lazio 29*, Sassuolo 22, Napoli Femminile 11, Sampdoria 10

* una gara in più