Italia Femminile, il ct Soncin elogia Severini: "Grandi prestazioni con noi e in viola"

vedi letture

Dopo la sconfitta dei giorni scorsi contro la Svezia, il ct dell’Italia Femminile Andrea Soncin ha parlato così in conferenza stampa alla viglia della sfida contro quella Danimarca che ci ha battute un mese fa in casa e che attualmente è seconda nel girone di Women’s Nations League con tre punti più delle Azzurre: “La difesa, come situazione collettiva, l’abbiamo sviluppata in maniera positiva in tante partite, nelle ultime gare abbiamo preso gol differenti rispetto ai dettagli su cui abbiamo lavorato. - prosegue il ct come riporta Lfootball.it - Da qui dobbiamo partire per costruire il percorso di crescita, ma per quanto espresso potevamo anche vincere con la Svezia”.

Spazio infine sul possibile undici titolare: “Girelli e Piemonte sono elementi importanti per noi. Giacinti? Gli aspetti personali vengono prima di quelli calcistici - prosegue il ct elogiando poi Emma Severini della Fiorentina, in gol nell'ultima sfida -. Con la Svezia ha fatto una prestazione importante, come le sta facendo con il suo club. In mezzo al campo abbiamo tante giocatrici con caratteristiche complementari, lei è dinamica e intraprendente, inoltre ha lo spirito giusto che serve quando si indossa questa maglia”.