FIORENTINA FEMMINILE, Ecco le 11 viola convocate in Nazionale

Con la fine della stagione di serie A femminile 2023/24, spazio alle Nazionali: molte viola, reduci dall'amarezza per la Coppa Italia persa ai rigori dopo una gara molto intensa e ben giocata, sono state convocate a difendere i colori dei propri paesi in questo round di qualificazione agli Europei Femminili in programma in Svizzera nel 2025. Ecco l'elenco ufficializzato dalla stessa Fiorentina.

ITALIA: 26 maggio-5 giugno 2024 (Qual. Europei: avversaria due volte Norvegia)

BALDI Rachele, CATENA Michela, SCHROFFENEGGER Katja, SEVERINI Emma

SLOVENIA: ERZEN Kaja, 27 maggio-5 giugno 2024 (Qual. Europei: avversaria due volte Lettonia)

DANIMARCA: FÆRGE Emma, 27 maggio-5 giugno 2024 (Qual. Europei: avversaria due volte Spagna)

AUSTRIA: GEORGIEVA Marina, 27 maggio-5 giugno 2024 (Qual. Europei: avversaria due volte Islanda)

ISLANDA: JOHANNSDOTTIR Alexandra, 27 maggio-5 giugno 2024 (Qual. Europei: avversaria due volte Austria)

SVEZIA: JANOGY Madelen, HAMMARLUND Pauline, 27 maggio-5 giugno 2024(Qual. Europei: avversaria due volte Irlanda)

SERBIA: MIJATOVIC Milica, 27 maggio-5 giugno 2024 (Qual. Europei: avversaria due volte Slovacchia)