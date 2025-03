Fiorentina Femminile, Ballisager: "Stiamo migliorando e crediamo nel 3° posto: possiamo farcela"

"Fuori dal campo mi sto confrontando con una cultura di accoglienza e mi sento ben accetta a Firenze e questo è molto importante quando arrivi in un nuovo club": a dirlo è il difensore della Fiorentina Femminile e della nazionale danese,Stine Ballisager, nell'intervista ai canali ufficiali viola. "In campo invece c’è molta passione e qualità tecniche elevate. Era quello che mi aspettavo in effetti, per cui va bene così. Trovare il giusto feeling con gli altri difensori è molto importante. Non si può essere perfetti, dobbiamo sempre lavorare su qualche aspetto e apportato qualche cambiamento di gara in gara e siamo migliorate costantemente".

Un giudizio sulle ultime gare? "Abbiamo giocato bene nelle partite precedenti, ma i risultati non sono stati quelli che volevamo, ma nell’ultima partita contro la Juventus abbiamo mostrato quel che sappiamo fare e adesso dobbiamo continuare su questa strada“.

Ora c'è la gara con l'Inter "Dovremo fare una grande prestazione, ai massimi livelli, per battere anche l’Inter. Stiamo parlando di un avversario diverso dalla Juventus, ma penso che dobbiamo prendere gli aspetti positivi di quella partita e giocare altrettanto bene contro le nerazzurre. Contro la Juventus abbiamo mostrato soprattutto una grande energia e vinto molti duelli perciò dobbiamo ripeterci con l'Inter. Ci crederemo fino all’ultima gara, siamo solo a 6 punti dal terzo posto che vale la Champions, possiamo farcela".