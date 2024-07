FIORENTINA FEMM, Sara Baldi a titolo definitivo alla Samp

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Attraverso i propri canali ufficiali la Fiorentina ha reso nota la cessione, a titolo definitivo, dell'attaccante Sara Baldi alla Sampdoria. La centravanti classe 2000, a Firenze dal 2020, passa definitivamente in blucerchiato dopo il prestito, 13 presenze e due reti in campionato, della scorsa stagione. In Serie A con la maglia viola Baldi ha collezionato 29 presenze e segnato 5 reti. Di seguito il comunicato ufficiale del club gigliato: "ACF Fiorentina comunica la cessione definitiva di Sara Baldi all'UC Sampdoria. In Viola dal 2020, la bergamasca passa al club ligure dove ha già giocato in prestito nella scorsa stagione.

Grazie di tutto Sara!"