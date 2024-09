FIORENTINA FEMM, L'undici ufficiale contro il Milan

Reduce dalle vittorie in Champions League contro Ajax e Brondby, la Fiorentina affronta il Milan in campionato. Nella prima giornata le viola hanno battuto il Napoli al Viola Park. Le ragazze di De La Fuente in trasferta contro la squadra rossonera proveranno a raggiungere il quarto successo consecutivo in stagione. Queste le scelte dei due allenatori:

MILAN (4-3-3): Giuliani; Soffia, Piga, Sorelli, Koivisto; Mascarello, Rubio, Ijeh; Dompig, Karczewska, Marinelli. All.: Bakker

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Toniolo, Tortelli, Filangeri, Faerge; Severini, Snerle, Catena; Bonfantini, Boquete, Bredgaard. All.: De La Fuente