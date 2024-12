FEMMINILE, Oggi la Juve inseguita dalla Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Si chiude oggi il 12° turno di Serie A femminile, due le gare in programma. Alle 12.30 la capolista Juventus ospita la Lazio per provare ad allungare sulla Fiorentina, che ieri ha vinto in rimonta con la Sampdoria e si è ripresa il secondo posto in classifica. Alle 14.30 il derby fra Milan e Inter, per per la prima volta si giocherà a San Siro.

Serie A Femminile, giornata 12

Già giocate

Roma-Como Women 2-1

10' Karlernas (C), 59' Di Guglielmo (R), 67' Giacinti (R)

Sassuolo-Napoli Femminile 2-1

17' Chmielinski (S), 61' Sabatino (S), 67' Jelcic (N)

Sampdoria-Fiorentina 1-3

28' Dellaperuta (S), 64' Severini (F), 84' Johannsdottir (F), 90+6' Boquete (F)

Domenica 8 dicembre

Juventus-Lazio ore 12:30

Milan-Inter ore 14:30 diretta RaiSport

Classifica

Juventus 29*

Fiorentina 26

Roma 25

Inter 24*

Como Women 16

Milan 14*

Sassuolo 9

Lazio 7*

Napoli Femminile 6

Sampdoria 4

*una gara in meno