FEMMINILE, Alle 15:00 viola in campo contro il Napoli

FirenzeViola.it

La Serie A Femminile è pronta a iniziare il girone di ritorno della prima fase che deciderà le cinque squadre che si giocheranno Scudetto e piazzamenti in Europa e le altre cinque che invece cercheranno di evitare la retrocessione. Al momento sia in alto sia in basso quattro squadre sembrano avere il destino segnato con Milan e Como Women appaiate al quinto posto che sembrano destinate a giocarsi l’ultimo posto per l’élite del calcio italiano.

Ad aprire la giornata sarà la Fiorentina seconda in classifica che proverà a tenere a distanza Roma e Inter andando a sfidare un Napoli Femminile bisognoso di punti per allontanare l’ultimo posto in classifica. Il fischio d'inizio del match è fissato alle ore 15:00.