DE LA FUENTE, Testa al Como: guai a nuovi black-out

Dopo due pesantissimi ko di fila in Champions League e in Serie A, la Fiorentina Femminile è pronta a ripartire dal campionato e dalla sfida al Como. Alla vigilia della quale ha preso la parola ai canali ufficiali del club Sebastian De La Fuente, l'allenatore della formazione gigliata: "Abbiamo lavorato sotto l'aspetto mentale in questi giorni perché non vogliamo mal interpretare il risultato della scorsa partita. Abbiamo studiato bene anche i nostri prossimi avversari: dobbiamo migliorare sulle palle ferme, sulla parte difensiva e non solo.

Dobbiamo anche trovare soluzioni negli ultimi metri ma la parte mentale è quella più importante: non si può spegnere la luce in testa sul 2-0 quando mancano ancora 30 minuti alla fine della partita. Il Como? Ha cambiato tanto in estate, dall'allenatore ai giocatori: hanno tanto entusiasmo e hanno già messo in difficoltà big come Milan, Juventus e Roma".