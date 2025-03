De La Fuente sul big match con la Roma: "Morale alto, ma pensiamo gara dopo gara"

Sebastian De La Fuente, tecnico della Fiorentina Femminile, alla vigilia del grande match contro la Roma per la Poule Scudetto ha parlato così in conferenza stampa: "Il morale è alto, veniamo da due vittorie meritate e fatte bene, contro le due prime della classe. Ma la concentrazione è fondamentale, siamo lontani dall'aver completato l'opera. Ci sono 15 punti in palio e dobbiamo pensare una gara alla volta, dobbiamo fare punti per avvicinarci alle zone alte. Mi aspetto una Roma che arriverà forte, non ha vinto a Milano e vorrà fare risultato con noi. La preoccupazione più grande non è la voglia di rivalsa per la sconfitta col Milan, ma la determinazione che hanno, sono una squadra fatta per queste partite".

Prosegue sulla gara con le giallorosse: "Noi dobbiamo essere compatti, voglio vedere una squadra che fa un possesso importante. Perché con avversari forti così, più gli togli la palla e meglio è. È stata la chiave della vittoria contro l'Inter e dobbiamo replicarlo. Sulle altre cose siamo state quasi perfette quindi ho poco da dire. Il mio mantra è sempre stato fare un passo dopo passo: qua c'è da fare un percorso verso il risultato finale. Certi momenti ti portano a guardare avanti, ma quando l'obiettivo è ancora lontano devi guardare partita dopo partita, passo dopo passo. Ora il prossimo step è la Roma, da fare insieme e con coraggio".