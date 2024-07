COPPA ITALIA, Il tabellone: le Viola partono dagli ottavi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È stato sorteggiato oggi il tabellone della Coppa Italia Femminile 2024/25. Terza testa di serie, la Fiorentina inizierà la sua corsa verso la conquista del trofeo dagli Ottavi di Finale dove incontrerà in gara secca la vincente dei Sedicesimi tra Chievo Verona e Arezzo.



In caso di passaggio di turno anche quest'anno è previsto un doppio confronto (andata e ritorno) sia nei Quarti che in Semifinale, per poi giocare la Finale secca in sede da definire.



Nella parte destra del tabellone - quella della Fiorentina - ci sono Juventus, Milan e Como quali possibili avversarie per aggiudicarsi un posto nella Finalissima.

Questa la scaletta temporale:- 5-6-7 Ottobre

Quarti di finale - 14-15-16 Gennaio (andata), 28-29-30 Gennaio (ritorno)

Semifinali - 15-16 Febbraio (andata), 15-16 Marzo (ritorno)

Finale - Data da definire