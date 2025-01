C. ITALIA DONNE, Non solo viola: programma dei ritorni dei quarti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quattro partite in tre giorni per decidere le semifinaliste. La Coppa Italia Frecciarossa torna tra martedì e giovedì con le gare di ritorno dei quarti di finale, che saranno aperte dalle due sfide più equilibrate dopo i primi 90 minuti. Si comincia alle 18 al 'Ricci' di Sassuolo, con le neroverdi che proveranno a sfruttare l'entusiasmo per lo 0-3 di Como in campionato per centrare la qualificazione ai danni di un'Inter che nell'ultimo weekend ha invece perso lo scontro diretto a Biella contro la Juventus, scivolando a -7 dalle bianconere.

Alle 20.45, al Viola Park, sarà il turno di Fiorentina e Milan, anche loro reduci dall'1-1 dell'andata: le viola non hanno iniziato bene il 2025 tra la sconfitta in Supercoppa e i risultati negativi in campionato, e puntano sulla Coppa Italia per il riscatto. Arriva un Milan invece carico dopo aver agganciato il quinto posto, ora condiviso con il Como Women, che varrebbe un piazzamento nella Poule scudetto da assegnare nelle ultime due giornate della prima fase.

Mercoledì e giovedì (entrambe alle 18) le altre due partite che vedranno in campo le due squadre in vantaggio dopo le gare di andata. La Roma, fermata sabato dal Milan, attende il Napoli Femminile partendo dall'1-0 di Cercola firmato dal gol di Giulia Dragoni nella ripresa. Giovedì, invece, a Biella ecco Juventus-Lazio: la capolista di Serie A, che arriva dal 2-0 all'Inter, contro le biancocelesti in un grande momento, come testimoniato dalle vittorie in campionato contro Napoli e Fiorentina che hanno permesso alla squadra di Grassadonia di staccarsi dagli ultimi posti.



Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e in streaming su NOW, con ampi approfondimenti anche nelle edizioni di Sky Sport 24.



IL PROGRAMMA COMPLETO

QUARTI DI FINALE - RITORNO (in diretta su Sky Sport Calcio - canale 202 - e in streaming su NOW)

Martedì 28 gennaio

Ore 18: Sassuolo-Inter (and. 1-1)

Ore 20.45: Fiorentina-Milan (and. 1-1)

Mercoledì 29 gennaio

Ore 18: Roma-Napoli Femminile (and. 1-0)

Giovedì 30 gennaio

Ore 18: Juventus-Lazio (and. 3-1)