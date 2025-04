All'Italdonne U19 basta il pari per gli Europei: en plein azzurro storico. Gravina: "Un orgoglio"

Un’attesa lunga tre anni e un risultato mai raggiunto: con lo 0-0 maturato a Forlì con la Svezia, la Nazionale femminile Under 19 vince il proprio girone e centra la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria, a cui mancava dall’estate 2022. Ma questo è un risultato straordinario per tutto il movimento, che in questo 2025 vedrà la presenza all’ultimo atto del torneo continentale anche delle Azzurrine dell’Under 17 e della Nazionale maggiore, che a luglio farà parte di EURO2025 in Svizzera. Un en plein storico, mai accaduto in precedenza, e un discorso che potrebbe perfino essere allargato, considerando la partenza a novembre della Nazionale femminile di futsal per le Filippine, dove si disputerà il primo mondiale di calcio a cinque.

“Orgoglio e soddisfazione: è stato centrato un altro obiettivo prestigioso” è il commento del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che poi continua: “Complimenti alle ragazze e allo staff tecnico per la qualificazione, che conferma come il nostro movimento sia in grande crescita anche dal punto di vista qualitativo. Quella che ci attende sarà un’estate davvero avvincente, tutta al femminile”.

Quando gli vengono riportati i complimenti del presidente federale, Nicola Matteucci si emoziona: “È davvero un’emozione aver centrato la qualificazione. Anzi, sono state tante emozioni, tutte insieme; è stata una continua crescita di queste ragazze, che hanno trovato sempre più consapevolezza nelle proprie abilità tecniche. Hanno fatto delle belle prestazioni, mai sotto tono, e questo è quello che ci rende orgogliosi. Il nostro ringraziamento va poi alla Federazione, che ha messo il meglio a disposizione di queste calciatrici per ottenere questo straordinario risultato”.

La notizia della vittoria – alquanto inaspettata - della Polonia sulla Germania nel gruppo A7 fa fare festa anche alla Svezia: grazie a questo successo, l’under 19 polacca vince il proprio girone, nonostante fosse già qualificata di diritto al prossimo Europeo in quanto paese ospitante, liberando di conseguenza un posto per la futura partecipazione al prossimo torneo continentale alla migliore seconda tra tutti e sette i raggruppamenti. Ecco quindi che anche la Svezia si ritrova con la qualificazione per la Polonia in tasca, in virtù dell’essere la possibile miglior seconda con sette punti in classifica.

SVEZIA-ITALIA 0-0

SVEZIA: Andersson S.; Holmberg, Holmqvist, Andersson B., Stojanovska; Larsson, Broddheimer; Jensen, Sjodahl, Bjornberg (39’st Ihrfelt); Schroder. A disp.: Cavander, Pelgander, Hultback, Fredgren, Lundin, Svensson, Mattsson, Andersson V. All.: Norén

ITALIA: Belli; Consolino (38’st Ferraresi), Cocino, Gallo, Lombardi; Zamboni (22’st Fadda), Testa (33’st Perselli), Cherubini, Sciabica (33’st Tosello); Ventriglia, Pellegrino Cimò. A disp.: Mustafic, Pizzuti, Girotto, Bertora, Ciano. All.: Matteucci

Arbitra: Vanderstichel (FRA). Assistenti: Boudina (FRA) e Dennington (INGE). IV Ufficiale: Dowle (ING)

Note: ammonite Gallo, Pellegrino Cimò. Recupero: 1’pt. Spettatori 250 circa