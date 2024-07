ACF FEMMINILE, La Fiskestrand arrivata al Viola Park

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prosegue anche il calciomercato della Fiorentina femminile che in questi giorni sta ultimando la squadra da mettere a disposizione di mister De La Fuente per la stagione del ritorno in Champions League. L'ultimo colpo in ordine di tempo è il portiere norvegese Cecilie Fiskerstrand già annunciata nei giorni scorsi ma che oggi vivrà il suo primo giorno al Viola Park.