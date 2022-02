ZAURI, Viola, equilibri in attacco non sono cambiati

Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta Luciano Zauri ha parlato in vista della sfida tra viola e nerazzurri in programma domenica. Ecco le sue parole: "La Fiorentina si è mossa con molto anticipo, sapeva che poteva perdere Vlahovic: ha comprato due punte di livello inserendole in un impianto di gioco già importante e gli equilibri non sembrano cambiati molto. La gara di domenica? L'Atalanta ha tantissime assenze, è chiaro che se dovesse perdere la partita con la Fiorentina sarebbe difficile tornare in alto e lottare per la Champions. Firenze? Spesso ci torno per andare a trovare il mio amico Dainelli e per assaggiare i suoi vini..."