ZARATE, Nuova avventura al Platense per l'ex viola

Nuova avventura per Mauro Zarate. Tre mesi dopo la fine dell’esperienza con i brasiliani dell’America l’attaccante argentino torna in patria e si accasa con il Club Atletico Platense, società di Vicente Lopez, nei pressi di Buenos Aires, con cui ha firmato un contratto fino alla fine dell'anno solare. A rendere nota la notizia è stata la stessa società argentina attraverso i propri canali social. A stretto giro è stato lo stesso Zarate a rendere partecipi della notizia i propri followers su Instagram attraverso un post carico di entusiasmo nel quale spiccano le foto delle avventure più belle della carriera del giocatore, con la maglia della Lazio in primo piano, ma anche quelle di Inter e Fiorentina:

"Grazie a tutti per i messaggi. A 35 anni si va avanti!! Con la stessa energia di quando ne avevo 16 quando ho mosso i primi passi della carriera prima di giocare per Lazio, Inter, Fiorentina, West Ham, Boca Juniors ora ecco il Platens! Una bella sfida che mi coinvolge con tanta voglia di aiutare la squadra a restare in prima divisione dove ha passato la maggior parte della propria storia. Si riparte!".