ZANIOLO, Rientrerà per Roma-Fiorentina Primavera

Nicolò Zaniolo non andrà all'Europeo. Lo puntualizza subito il Corriere dello Sport, scrivendo però che la data segnata per il suo rientro è il 25 marzo, cioè giovedì prossimo, quando partirà per la visita decisiva col professor Fink. La sua prima partita dopo l'infortunio dovrebbe essere Roma-Fiorentina, appunto del campionato Primavera, in programma il 10 aprile. Fonseca potrebbe portarlo in panchina il 21 per lo scontro diretto con l'Atalanta. Tornando all'Europeo, la Roma si era mossa in anticipo per evitare che il ct Mancini convocasse il ragazzo, poiché ormai è troppo tardi.