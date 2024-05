VRYZAS, Guardo sempre i viola. Olympiacos debole dietro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Zizi Vryzas, ex attaccante della Fiorentina, campione d'Europa con la Grecia nel 2004, si è focalizzato sulla finale di Conference League tra i viola e l'Olympiacos parlando ai taccuini de la Repubblica. Queste le sue riflessioni sui biancorossi: "Nel mercato invernale la rosa è stata stravolta e lui ha trovato l’assetto tattico giusto. Un vincente alla guida del club più titolato della Grecia, con 79 trofei nazionali. Ha instillato nei giocatori la stessa mentalità portata a Siviglia l’anno scorso quando, arrivato a marzo, ha vinto l’Europa League battendo la Roma in finale. El Kaabi? È un attaccante d’area, può colpire in qualsiasi momento in quei pochi metri perché è abile ad anticipare il difensore e a liberarsi: il suo marcatore dovrà leggere i suoi movimenti prima che arrivi il pallone. È pericoloso, viene da mesi straordinari in cui gli riesce tutto".

Dunque greci favoriti sui Viola?

"No, perché la Fiorentina gioca in Serie A, un campionato superiore. E da tre anni usa lo stesso sistema che mi piace molto, guardo tutte le partite in tv. Gli attaccanti veloci e tecnici metteranno in difficoltà la difesa greca, il vero punto debole".