VOLPECINA, Napoli, a Firenze gara insidiosa: che tifo

© foto di Alberto Maddaloni

Intervenuto a Radio KissKiss a pochi giorni dalla sfida tra Fiorentina e Napoli, il doppio ex della gara Giuseppe Volpecina ha introdotto i temi legati al match di domani al Franchi: "Dopo la sosta c'è sempre un punto interrogativo, ma nel calcio di oggi le soste non sono lunghe come quelle di una volta. Il Napoli è lo stesso o quasi dell'anno scorso, ma l'anno scorso tutti volevano fare i fenomeni e s'è fatto un macello. Conte sa come si fa calcio, ha detto 'me la vedo io, fate i bravi! Già l'anno scorso il Napoli avrebbe dovuto convincere Conte. Fiorentina di Palladino? Napoli deve fare la sua gara, deve essere determinato.

La Fiorentina sta giocando bene, sono carichi e a Firenze è sempre un'atmosfera calda. I fiorentini hanno la stessa passione dei napoletani e si troverà un ambiente molto carico. E una trasferta insidiosa per il Napoli".