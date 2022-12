VLAHOVIC, Non è intoccabile: con 90mln può partire

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere lontano dalla Juventus, almeno per quanto riportato dal Daily Mail in Inghilterra. Il centravanti bianconero è infatti finito nel mirino di Arsenal, Chelsea e Manchester United e durante la prossima estate la cessione potrebbe non essere impossibile. Di fronte a un'offerta da circa 90 milioni di euro infatti, la dirigenza della Vecchia Signora potrebbe pensare al sacrificio del classe 2000 arrivato poco meno di un anno fa dalla Fiorentina.