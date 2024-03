VLAHOVIC, Juve vuole abbassare l'ingaggio con rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano i dialoghi fra la Juventus e Dusan Vlahovic sulla situazione contrattuale del serbo. Come riporta il Corriere dello Sport, non c'è ancora un accordo tra il giocatore e il club, nonostante il procuratore del centravanti ex Fiorentina sia volato per ben due volte a Torino nell'ultimo mese per affrontare la questione con il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e col direttore sportivo Giovanni Manna.

Nei prossimi due anni l'ingaggio dell'attaccante salirà a 12 milioni netti, in virtù dell'accordo sottoscritto tra le parti al momento del trasferimento dalla Fiorentina più di due anni fa. Vlahovic diventerà quindi il calciatore più pagato della Serie A, un salasso per un club che viceversa ha come obiettivo primario l’abbattimento del monte ingaggi. La proposta della Juve è di 8 milioni annui (oggi ne guadagna 7), ma con un’estensione del rapporto di lavoro di altri due stagioni, cioè fino al 2028. Sul piatto ci sono sempre 24 milioni di euro netti, pagabili però in più esercizi.