VLAHOVIC, Il punto sul rinnovo: c'è il nodo ingaggio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il prossimo colpo della Juventus sarà probabilmente il rinnovo di Dusan Vlahovic". Apre così Tuttosport riguardo al possibile accordo tra la società bianconera e l'ex attaccante della Fiorentina. Il tema è già stato toccato ad inizio estate e, con il mercato chiuso, adesso tornerà d'attualità.

Il nodo principale dovrebbe essere legato all'ingaggio del serbo che da quest'anno, e per il prossimo, percepirà 12 milioni netti. Una cifra fuori dai nuovi parametri della società bianconera che, insieme al prolungamento, vorrebbe abbassare il peso al lordo dell'ingaggio dell'ex viola. La soluzione potrebbe essere un ridimensionamento della parte fissa dello stipendio con l'aggiunta di alcuni bonus. La volontà della Juventus è quella di non ritrovarsi in casa un altro caso Chiesa, anche se in questa situazione Vlahovic, non solo vuole restare alla Juventus, ma al contrario dell'azzurro rientra pienamente nel progetto di Motta.