VLAHOVIC, "Felice del premio. La Juve punta sempre alto"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, premiato come miglior attaccante della Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo al suo riconoscimento. L'attaccante serbo, che ha vinto il suo secondo premio individuale dopo quello conquistato con la Fiorentina nella stagione 2020/2021, quando vinse l'MVP come miglior Under 23 grazie ai suoi 21 gol, ha dichiarato:

“Premio di miglior attaccante? Sono contento, voglio ringraziare la Serie A e chi mi ha votato. È un grandissimo piacere. Il prossimo anno dovrò far ancora meglio. So cosa si aspetta la gente. Abbiamo centrato gli obiettivi stagionali, ma la Juventus vuole sempre di più per puntare in alto”