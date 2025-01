VLAHOVIC, Con la Juve è rottura: niente rinnovo, sarà addio

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rapporto tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembra ormai segnato. Il centravanti serbo, uno dei giocatori più importanti nella rosa bianconera, ha recentemente vissuto un periodo di turbolenze, culminato con l’assenza di progressi significativi nelle trattative per il rinnovo del contratto.

Il nodo principale è rappresentato dal suo attuale stipendio, che ammonta a 10,5 milioni di euro annui e che salirebbe a 12 milioni dalla prossima stagione. La Juventus, alle prese con difficoltà finanziarie e un necessario processo di rifondazione, non sembra disposta ad accettare richieste economiche troppo elevate per un prolungamento dell’accordo.

Questa fase di stallo alimenta le voci di un possibile addio, con il club torinese intenzionato a monetizzare per evitare di perdere il giocatore a parametro zero. L’attaccante, arrivato dalla Fiorentina per 70 milioni di euro, non ha trovato lo spazio e la continuità che si aspettava, come dimostrano le recenti panchine. Con la fine del mercato invernale alle porte, il destino di Dusan Vlahovic appare sempre più chiaro: senza un rinnovo all'orizzonte, l’addio sembra inevitabile. L’estate 2025 potrebbe essere il momento della separazione definitiva, con la Juventus pronta a rifondare il proprio attacco per tornare competitiva ai massimi livelli.