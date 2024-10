VIVIANO, Tecnicamente Ljajic era più forte di CR7

FirenzeViola.it

© foto di Paolo Rattini/Pegaso Newsport

Emiliano Viviano, ex portiere viola nonché tifoso, ha parlato di un aneddoto ai tempi della sua esperienza alla Fiorentina durante una diretta su TvPlay.it.: "Toni uno dei giocatori esteticamente più brutti, a volte calciava meglio di sinistro ed era destro".

L'ex portiere viola ha poi proseguito dicendo: "In allenamento, Ljajic e Toni si prendevano sempre in giro. Luca chiese quanti gol aveva fatto fino a quel momento il serbo in maglia viola, Ljajic rispose sette e Toni disse che una volta in maglia viola ne fece sette in una settimana ed era vero. Secondo me tecnicamente Ljajic era più forte di Cristiano Ronaldo, ma non può essere minimamente paragonato al portoghese".