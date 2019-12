VITOR HUGO, Operato all'inguine: rientra nel 2020

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, VERGINE POTREBBE DIRE ADDIO: C'È IL MILAN Aria di cambiamento in società per la Fiorentina. Dopo l’addio in estate al direttore sportivo Pantaleo Corvino con il ritorno di Daniele Pradè il prossimo a salutare i colori gigliati, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, potrebbe essere il... Aria di cambiamento in società per la Fiorentina. Dopo l’addio in estate al direttore sportivo Pantaleo Corvino con il ritorno di Daniele Pradè il prossimo a salutare i colori gigliati, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, potrebbe essere il... NOTIZIE DI FV TOP FV, VOTA IL MIGLIORE IN FIORENTINA-CITTADELLA 2-0! La Fiorentina torna alla vittoria, anche se solamente in Coppa Italia e ai danni di una squadra di B, regolando 2-0 il Cittadella dopo una partita giocata per più di un'ora in inferiorità numerica. Al solito, per il Premio Top FirenzeViola.it (LEGGI QUI) vi... La Fiorentina torna alla vittoria, anche se solamente in Coppa Italia e ai danni di una squadra di B, regolando 2-0 il Cittadella dopo una partita giocata per più di un'ora in inferiorità numerica. Al solito, per il Premio Top FirenzeViola.it (LEGGI QUI) vi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 4 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi