Social Vitor Hugo, gli auguri di compleanno della Fiorentina: compie oggi 34 anni

vedi letture

Oggi, 20 maggio 2025, è il compleanno di Vitor Hugo. Il centrale brasiliano, essendo nato a Guaraci nel 1991, compie 34 anni. Oggi difensore dell'Atletico Mineiro, in prestito dal Bahia, Vitor Hugo ha giocato nella Fiorentina due stagioni, tra il 2017 e il 2019.

A Firenze il brasiliano è ricordato soprattutto per aver segnato il gol, l'unico in maglia gigliata, decisivo per la vittoria contro il Benevento l'11 marzo 2018, pochi giorni dopo la morte di Davide Astori. La Fiorentina ha voluto fare gli auguri via social al centrale classe 1991 postando su Instagram una sua foto mentre omaggia capitan Astori sotto la Curva Fiesole. Di seguito il post: