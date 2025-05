Carobbi: "Pradè contestato non per il mercato ma per il rapporto con Palladino"

Stefano Carobbi, ex difensore viola, è intervenuto a Toscana Tv per parlare dell'attualità di casa Fiorentina: "Contro il Bologna ho visto grinta e motivazione, cose che erano mancate a Venezia. Ma non credo che basterà per ottenere l'Europa, anche se nel calcio niente è scritto e il Lecce fece perdere uno Scudetto alla Roma".

La stagione è fallimentare?

"La contestazione è legata alle aspettative che erano più alte, ma ora non bisogna buttare via tutto iniziando a cambiare. Serve tempo, non vedo tutto questo fallimento... Si rischia di fare 65 punti, l'anno scorso erano stati 60".

L'assetto societario va bene così?

"Pradè è stato contestato per non essere mai stato vicino a Palladino, non per il mercato. Non ha creato all'allenatore quella leadership necessaria. In società non c'è armonia e il tifoso lo capisce, la squadra deve stare in silenzio perché non si possono sentire troppe campane diverse durante l'anno".