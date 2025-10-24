Violenza sessuale, l'ex Primavera viola Santiago Visentin condannato a 6 anni

vedi letture

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per violenza sessuale di gruppo a carico di tre dei cinque calciatori indagati per i fatti risalenti al gennaio 2020. Tra questi c'è anche il giocatore in forza all'Audace Cerignola, Santiago Visentin, difensore argentino classe '99 al quale è stata inflitta la pena più severa a 6 anni di carcere. Visentin, nel 2018, aveva partecipato al Torneo di Viareggio in prestito alla Fiorentina.

I tre, all'epoca della violenza sessuale di gruppo, vestivano la maglia della Virtus Verona in Serie C. Al rientro dalla trasferta di Cesena, uno dei cinque organizzò una festa in casa sua, a cui fu invitata una studentessa 20enne. Con un gioco a base di alcol, i cinque avrebbero fatto ubriacare la giovane e quattro di loro ne avrebbero approfittato per consumare dei rapporti sessuali, mentre il quinto, Daniel Unesco condannato a 1 anno e dieci mesi con pena sospesa, riprendeva tutto con il cellulare.