VIGIANI, Montella l'uomo giusto per il progetto viola

L’ex centrocampista viola Luca Vigiani ha parlato del momento della Fiorentina in avvicinamento al match di domenica contro il Torino. Ecco le sue parole: "Gli alti e i bassi in questa parte ininiziale di stagione erano da mettere in preventivo, specie con una proprietà nuova e un mercato fatto in fretta e furia. La Fiorentina però deve ripartire dall’entusiasmo della proprietà. Penso che Montella sia l’allenatore giusto per dare continuità e un’impronta importante. Ribery? E’ bello che si sia calato in questa nuova esperienza con tanto entusiasmo. Chiesa? E’ ancora giovane, è un giocatore di livello internazionale. Se a volte è stato meno performante, ci può stare perché la Fiorentina ha avuto delle difficoltà. Non deve essere caricato di troppe responsabilità. Non tutto deve essere riversato su di lui".