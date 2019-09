VIERI, Mio idolo? Baggio. Andavo a Firenze per lui

L'ex attaccante, tra le altre anche della Fiorentina, Christian Vieri si è concesso a Marca TV: "Non è mai successo che due giocatori segnassero in tutte le partite e tutte le stagioni 40/50 gol. Messi e Ronaldo ci sono riusciti, e quando smetteranno sarà un dramma per il calcio mondiale. Il mio idolo? Sono cresciuto guardando Baggio alla Fiorentina. Andavo sempre da Prato a Firenze per vederlo. E dopo otto anni sono andato con lui al Mondiale...".