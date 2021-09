VIDEO, Rossi va in TV e canta "Un'estate italiana"

In attesa di trovare una nuova squadra per la sua carriera, l'ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi si diletta con qualche comparsata in TV per commentare la Serie A. Nell'ultima su Paramount Channel, Pepito si è anche lasciato andare ad una canzone che possa fare da sigla per i programmi relativi al calcio italiano: "Un'estate italiana", colonna sonora di Italia 90 e della Nazionale nell'ultima vittoria all'Europeo. Ecco il video del siparietto:

.@GiuseppeRossi22 chose the best initiation song for the new role covering Serie A on CBS



Un’Estate Italiana 🥰



Even tho @Bonetti & @kate_abdo aren’t a big fan of it pic.twitter.com/omGpZuqslz — Marco Messina (@IFTVMarco) September 13, 2021