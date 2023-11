VERGINE, A Firenze "Promessa Viola" fu un successo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Vergine, ex responsabile del settore giovanile della Fiorentina e da poco al Milan, ai canali ufficiali del club rossonero ha ripercorso tutta la sua carriera, soffermandosi anche sull'esperienza a Firenze: "Alla Fiorentina il mio percorso si è allargato, occupandomi di tutta la gestione dell’atleta in tutte le sue sfaccettature tecniche, tattiche, organizzative, fino alla gestione del tempo libero. a Firenze abbiamo messo in piedi un progetto insieme all’aiuto, all’epoca, della proprietà e del presidente.

Si chiamò Promessa Viola, e aveva proprio quello scopo: lavorare con tanti collaboratori dell’area educativa psicologica di formazione e riempire le giornate di questi giovani calciatori. Quel progetto ebbe tanto successo, come poi dimostrano i fatti, visti i giocatori poi giunti in prima squadra e in generale nelle varie competizioni".