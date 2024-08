VERETOUT, Rifiuta l'Al-Duhail. Vuole restare in Europa

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nell'ambito della rivoluzione della rosa messa in atto dall'Olympique Marsiglia in estate, il centrocampista ex Fiorentina e Roma Jordan Veretout (31 anni, 29 partite e 1 gol in L1 per la stagione 2023-2024) è stato spinto all'addio e a lungo cercato dall'Al-Duhail, che era riuscito a raggiungere un accordo con il club marsigliese per un trasferimento a titolo definitivo. Ma dal canto suo, il nazionale francese ha respinto l'approccio della squadra del Qatar. Secondo quanto riportato questo giovedì dal quotidiano La Provence, l'ex giocatore del Nantes e della Fiorentina ha rifiutato una offerta molto importante proveniente dal Qatar: un contratto da 15 milioni di euro in 3 anni.

Ancora legato all'OM fino a giugno 2025, Veretout ha fatto chiaramente capire di avere l'ambizione di restare in Europa per il resto della sua carriera.