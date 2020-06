VERETOUT, Napoli su di lui in caso di addio di Allan

L'ex centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, continua ad essere attenzionato dal Napoli. Come la scorsa estate anche quest'anno, nonostante il cambio di casacca e l'approdo a Roma sponda giallorossa, gli azzurri pensano a lui in caso di cessione di Allan. Fonseca non vuole lasciare partire il francese, ma in caso di proposta superiore ai 19 milioni, cifra sborsata ai viola per averlo, Veretout potrebbe anche cambiare squadra. A riportarlo è il Corriere dello Sport.