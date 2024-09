VERETOUT, Felice di essere in un club come il Lione

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Jordan Veretout è stato pufficializzato oggi dall'OL. In arrivo dal Marsiglia dove era finito ai margini e tra le polemiche dei tifosi, l'ex centrocampista di Fiorentina e Roma può tornare a sorridere: "Molto felice di unirmi alla squadra OL. Un club rappresentativo in Francia e soprattutto una bellissima istituzione. Mi è sempre piaciuto venire a giocare al Groupama Stadium in passato e ora sarò con voi per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi! Sono anche molto felice di poter stare in Francia con la mia famiglia e di poter continuare a giocare in Europa!"