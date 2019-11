VERETOUT, Dopo la prima sosta ha conquistato Roma

Analizzando gli acquisti estivi della Roma, il portale TuttoMercatoWeb.com scrive così a proposito di Jordan Veretout, arrivato dalla Fiorentina: "Arriva dal ritiro della Fiorentina con un problema alla caviglia e inizia a trovare spazio solo dopo la prima sosta per le Nazionali. Ora, però, ha conquistato tutti. Grazie anche a Mancini gioca più libero ed è a tutti gli effetti l’equilibratore della squadra. Prezioso in fase di recupero del pallone e nel far ripartire la squadra. Non manca di personalità sostituendo Kolarov come rigorista".