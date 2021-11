VANOLI, L'ex viola ora è vicino allo Spartak Mosca

L’Italia potrebbe avere presto un nuovo allenatore all’estero. Paolo Vanoli, ex giocatore della Fiorentina e fino a poco tempo fa nello staff di Antonio Conte tra Chelsea e Inter, sta parlando con lo Spartak Mosca della possibilità di diventare il nuovo allenatore. Per Vanoli sarebbe un inizio affascinante e complesso: alla prima vera panchina da pro, si troverebbe a dirigere una delle grandi squadre del calcio russo. Vanoli parla da giorni con lo Spartak e, non per caso, non ha seguito Conte nella sua nuova esperienza al Tottenham. Lo riporta il sito russo Sport-Express.