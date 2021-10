UFFICIALE, Ranieri torna in Premier: sì al Watford

Claudio Ranieri torna in panchina dopo l'esperienza alla Sampdoria: l'esperto tecnico romano, con un passato glorioso anche sulla panchina della Fiorentina (dal 1993 al 1997), sarà il nuovo tecnico del Watford. Sir Claudio torna in Premier League dopo l'impresa storica con il Leicester (condotto all'incredibile titolo nel 2015) e i passaggi al Chelsea ed al Fulham; l'allenatore di Testaccio ha firmato un contratto biennale con gli hornets e sostituirà Francisco Javier Muñoz, esonerato dopo un avvio da 7 punti in 7 partite.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio!