UFFICIALE, Nastasic lascia il Maiorca e va al Leganes

© foto di Giacomo Morini

L'ex calciatore della Fiorentina Matija Nastasic lascia ufficialmente il Maiorca. Il centrale serbo ha firmato un contratto fino al 2026 con il Leganes. Questo il comunicato ufficiale del biancoblu: "Il CD Leganés ha raggiunto questo venerdì un accordo con il difensore centrale della nazionale serba Matija Nastasic, 31 anni, per il suo inserimento nel club Pepinero per le prossime due stagioni. Il difensore ha una vasta esperienza internazionale e ha giocato le ultime due stagioni con l'RCD Maiorca. Formatosi nel suo paese natale, ha giocato nel Partizan Belgrado e nel Teleoptik Zemun prima di fare il salto in Serie A a soli 18 anni alla Fiorentina. Un solo anno in Italia gli è valso il trasferimento al Manchester City, esordendo in Premier League e Champions League con i Citizens. Nel suo secondo anno in Inghilterra è stato proclamato campione della lega, e nel terzo i suoi minuti sono diminuiti, nonostante ciò ha accumulato 51 partite con gli 'azzurri' prima di essere ceduto in prestito nel gennaio 2015 allo Schalke 04. Le sue buone prestazioni hanno portato il club tedesco ad acquisire Nastasic, anche se ha trascorso la stagione 2015/16 praticamente in bianco a causa di un infortunio dal quale si è ripreso per tornare l'anno successivo ed essere ancora una volta un tassello fondamentale nella squadra di Gelsenkirchen. Il serbo è rimasto allo Schalke per sei stagioni e mezzo, giocando diverse edizioni di Champions League ed Europa League e chiudendo la sua permanenza in Germania con più di 150 partite.

Vasta esperienza nell'élite in Inghilterra, Italia, Germania e Spagna. Nel 2021 torna alla Fiorentina, e l'anno successivo fa il salto alla LALIGA con il Real Maiorca, con il quale gioca le ultime due stagioni, partecipando a 49 partite ufficiali, inclusa la finale dell'ultima Copa del Rey, e segnando tre gol. . A livello internazionale, Nastasic ha collezionato 34 presenze con la Serbia, esordendo a soli diciotto anni con la Nazionale maggiore. Ora Nastasic arriva a Butarque per continuare la sua carriera in Spagna e portare la sua esperienza alla difesa del Leganés. Mancino, potente nel gioco aereo e con una buona uscita di palla. Indosserà il numero '22' e presto sarà annunciata la data della sua presentazione".