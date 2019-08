UFFICIALE, Mirallas passa all'Anversa

L'ex esterno viola, Kevin Mirallas lascia la premier e torna in Belgio, all'Anversa. Ecco il post dell'Everton che saluta l'attaccante, dopo i 7 anni passati nel club, dei quali uno in prestito alla Fiorentina nella scorsa stagione, che però non ha riscattato il giocatore.

| All the best to Kevin Mirallas as he joins Royal Antwerp after 7️⃣ seasons with the Blues.



Good luck, Kev. pic.twitter.com/CbOXoKyiRY