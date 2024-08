UFFICIALE, L'ex viola Maleh torna in prestito all'Empoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex centrocampista viola Youssef Maleh torna in prestito dal Lecce all'Empoli. Stessa formula del gennaio scorso, con l'opzione di acquisto. Ecco la note del club azzurro:

"Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Lecce per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione, delle prestazioni sportive del calciatore Youssef Maleh.

Youssef Maleh è un centrocampista di nazionalità marocchina nato a Castel San Pietro il 28 agosto 1998. Inizia a giocare nel Medicina Fossatone proseguendo nel Cesena fino alla Primavera. Ad inizio 2018 Youssef passa in prestito al Ravenna in Serie C. Maleh farà l’esordio nei professionisti il 27 gennaio nel pareggio con il Teramo. Terminato il campionato, con 9 gare giocate, il ragazzo approda al Venezia che decide di mandarlo in prestito nuovamente al Ravenna. Nella stagione 2018-19 Youssef totalizza 21 presenze in campionato, 2 ai playoff e 2 in Coppa Italia. Arriva anche la prima rete nell’ultima giornata della regular season. Rientrato al Venezia, Maleh debutta in Serie B nel successo con il Trapani e termina il campionato con 28 partite e una rete. La stagione seguente Youssef consolida il suo rendimento con 33 presenze, 5 gol e 6 assist: a coronamento di tutto ciò arriva la promozione in Serie A nella finale playoff con il Cittadella. Acquistato dalla Fiorentina a gennaio 2021, ma rimasto in prestito al Venezia fino alla conclusione della stagione, con i viola fa l’esordio in Serie A il 22 agosto contro la Roma. Mentre a dicembre segna il suo primo gol nella vittoria per 3-2 sul Bologna. Il bilancio sarà di 28 gare in campionato, 2 reti e 3 assist. Nella prima parte della seguente stagione alla Fiorentina, in cui debutta in Conference League, a gennaio 2023 il ragazzo passa al Lecce dove conclude il campionato giocando 17 partite. Nell’ultima stagione Youssef è stata protagonista proprio con l’Empoli, dando un sostanziale contributo alla salvezza degli azzurri con 34 gare disputate. Maleh conta 5 presenze e un gol con l’Under 21 italiana, in seguito sceglie di giocare per la nazionale marocchina con la quale ha esordito a giugno 2023 nella gara di qualificazione alla Coppa d’Africa con il Sudafrica".