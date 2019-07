UFFICIALE, L'ex viola Caso riparte dall'Arezzo

Attraverso una nota ufficiale, l'Arezzo comunica sul proprio sito ufficiale un tris di acquisti. Arrivano in amaranto gli attaccanti Giuseppe Caso (1998) e Antonio Mesina (1993), che hanno siglato un contratto biennale con opzione per il terzo anno, e il giovane centrocampista Gabriele Raja, classe 2000 proveniente dall’Albissola. Nuova avventura in Toscana dunque per l'ex esterno offensivo della Primavera viola, recentemente svincolatosi dopo la scadenza del suo contratto.