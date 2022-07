UFFICIALE, Ghilardi all'Hellas: adesso prestito in D

Daniele Ghilardi lascia la Fiorentina: il difensore classe 2003 passa a titolo definitivo all'Hellas Verona dopo sei mesi di prestito ai gialloblù. Nelle ultime ore l'Hellas ha acquistato il calciatore cresciuto nelle giovanili viola, che in questa mezza stagione al Bentegodi non ha ancora esordito. Il calciatore è stato successivamente girato in prestito al Mantova e potrà quindi mettersi in mostra con continuità in Serie D.

Questo il comunicato social con cui il Mantova annuncia l'acquisto in prestito di Ghilardi: