TOSTO, Muriel lo chiamavano brutta copia di Ronaldo

Vittorio Tosto, ex calciatore di Fiorentina ed Empoli tra le altre, ha parlato di alcuni temi a tinte viola: "Muriel prima era considerato la brutta copia di Ronaldo. Ci giocai contro quando era a Lecce: spaccò la partita entrando negli ultimi venti minuti. La Fiorentina sta crescendo: per me il segnale di una svolta è arrivato contro il Sassuolo. Vitor Hugo? I brasiliani sono sempre particolari, spesso manca loro la cattiveria dei difensori europei".