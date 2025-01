TORINO, Si complica Cabral: servono 15 milioni

FirenzeViola.it

Sarà tutt'altro che facile per il Torino giungere a un accordo per riportare in Italia l'attaccante brasiliano Arthur Cabral. A fare il punto la redazione di 'O Jogo' che parla di un Benfica eventualmente disposto a sedersi attorno a un tavolo solo per un'offerta superiore ai 15 milioni di euro. Non solo: in questo momento Manuel Rui Costa visto ciò che stanno attraversando Pavlidis e Amdouni non è troppo convinto di lasciare partire l'ex Fiorentina.