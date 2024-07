TONI, Vlahovic più centrale nella Juve di Thiago. Chiesa...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Fiorentina, vincitore della Scarpa d'Oro nel 2006, Luca Toni è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi trattati l'ex centravanti gigliato ha parlato anche di due ex viola, ora in forze alla Juventus, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Questo un estratto delle sue parole sul serbo: "Arrivare in ritiro in buone condizioni è fondamentale per un attaccante della stazza di Vlahovic. E fare bene la preparazione, senza intoppi, alla lunga fa la differenza. Fascia al braccio contro il Norimberga? Dusan è uno dei veterani del nuovo ciclo della Juventus. Con l’addio alcuni big, è normale che si assuma maggiori responsabilità. Non so se saranno 30, 25 o 20 i gol di Dusan il prossimo anno. Thiago Motta aiuterà Vlahovic a giocare maggiormente con la squadra. Al di là delle reti, che Vlahovic ha sempre segnato, sono convinto che il serbo sarà più centrale nel gioco della Juve".

Queste invece le parole dell'attaccante campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006 sul futuro di Federico Chiesa: "Chiesa è un grande giocatore, di quelli che strappano, saltano l’uomo e creano superiorità numerica. Ma il calcio è fatto anche di scelte. Se Thiago Motta ha altre idee e non lo considera centrale nei suoi piani, beh l’importante è che poi al posto di Chiesa arrivi un’altra ala forte".