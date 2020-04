TONI, Viola fu la mia fortuna: nel 2012 sono rinato

Nel corso di una diretta Instagram assieme a Sebastian Frey, l’ex centravanti della Fiorentina Luca Toni ha parlato di alcuni aneddoti vissuti con la maglia viola addosso: “La mia seconda avventura a Firenze è stata la mia fortuna: tornavo da Dubai e non mi voleva più nessuno, nemmeno i miei genitori. Gli ultimi 10’ di mercato dell’estate 2012 saltò Berbatov alla Fiorentina e i viola con Pradè decisero di puntare su di me. Accettai subito ad occhi chiusi. In viola trovai una seconda giovinezza anche se a fine anno la società e Montella pensavano che avessi ormai esaurito il mio calcio. Feci abbastanza bene anche se non sono stato decisivo come a Verona negli anni successivi”.